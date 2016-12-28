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МЮ передумал покупать Линделефа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Ман Юнайтед, Джонс Фил, Рохо Маркос, Линделеф Виктор, Моуриньо Жозе
Сегодня, 19:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Как сообщает авторитетный британский источник, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо передумал покупать центрального защитника «Бенфики» Виктора Линделефа. «Особенного» устраивает уровень игры, показанный в последних поединках Филом Джонсом и Маркосом Рохо, поэтому он решил отказаться от идеи приобретения еще одного оборонца зимой.

Кроме того, в распоряжении тренера есть также Крис Смоллинг, Эрик Байи и Дейли Блинд, который хоть и фланговый защитник, но может закрыть и центр обороны.

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