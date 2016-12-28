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Хави: «Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных футболистов»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Хави
Сегодня, 19:31 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Аль-Садда» Хави в очередной раз назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Для меня, да и для многих людей, Месси является лучшим. Я уже много раз говорил, что не хочу проявить к кому-либо неуважение, но считаю, что Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных игроков.

„Золотой мяч“? Я больше не буду ничего говорить об этом, так как прошлые мои высказывания были приняты в штыки».

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