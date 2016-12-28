Хави: «Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных футболистов»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави в очередной раз назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира.

«Для меня, да и для многих людей, Месси является лучшим. Я уже много раз говорил, что не хочу проявить к кому-либо неуважение, но считаю, что Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных игроков.

„Золотой мяч“? Я больше не буду ничего говорить об этом, так как прошлые мои высказывания были приняты в штыки».