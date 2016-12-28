Хави: «Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных футболистов»
Сегодня, 19:31 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Аль-Садда» Хави в очередной раз назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком мира.
«Для меня, да и для многих людей, Месси является лучшим. Я уже много раз говорил, что не хочу проявить к кому-либо неуважение, но считаю, что Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных игроков.
„Золотой мяч“? Я больше не буду ничего говорить об этом, так как прошлые мои высказывания были приняты в штыки».
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хотя добился много больше.
Зародыш Стойчкова.
Ща придет и своим "умом" блеснет))
Получается, что в Мадриде тоже проявляют неуважение к Месси, когда чистят одно место языком Роналду))
А ты просто зайчик😂😂😂😂😂😂
АЛЬ-СААД, ХУАН ШМУАНЬ, в каком бы клубе ни был всегда не прочь лизнуть в лишний раз)
Да и у персофанов рванет от слов Хави)))