Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе»
Сегодня, 19:46 | Источник: ФК "Эстудиантес" | Фото: ФК "Эстудиантес" | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный в прошлом футболист, а ныне президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон решил возобновить карьеру игрока. 41-летний аргентинец подписал с собственным клубом контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Зарплата Верона будет уходить на нужды клуба.
Верон является воспитанником «Эстудиантеса». Он играл за «львов» с 1994 по 1996 год, а также с 2006 по 2014 год, после чего прекратил выступления.
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Отрывок из коммента Санчо Пансы...
Вот это тоже бесит...
Приходит здесь,умничает как-будто мы не разбираемся в футболе....
И играл на позиции полузащитника.