Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе»

Известный в прошлом футболист, а ныне президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон решил возобновить карьеру игрока. 41-летний аргентинец подписал с собственным клубом контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Зарплата Верона будет уходить на нужды клуба.

Верон является воспитанником «Эстудиантеса». Он играл за «львов» с 1994 по 1996 год, а также с 2006 по 2014 год, после чего прекратил выступления.