Итальянский журналист: «Промес покинет „Спартак“ в случае хорошего предложения»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ливерпуль, Промес Квинси
Сегодня, 20:22 | Источник: Твиттер Эмануэле Джулианелли | Редакция: Дмитрий Кристя
Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли информирует, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес покинет Москву, если ему поступит солидное предложение от серьезного клуба из Европы.
«Квинси Промес подтверждает интерес „Ливерпуля“ и других серьезных клубов. В случае хорошего предложения он покинет Москву», — пишет журналист в своем «твиттере».
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Очередной "инсайд" в стиле Нобеля.
До лета Антоха в Спартаке!
Очередной "инсайд" в стиле Нобеля.
До лета Антоха в Спартаке!
Вон Коля,например,вообще гордится тем,что он попал в сборную болельщиков Соккера.
Каждому свое,как говорится))
Просто еще раз напишу,дата рождения нашего клуба - 1911 год.
Даже тут вы после нас))
P.S. Ты еще Шейхов обвини в растратах :D
Если судить по сути и чести, то ваши и тут "пыль глотают" за нашими ))
Вспоминаем историю футбола в России.
Предшественник "Спартака" - футбольный клуб МКС ("Московский кружок спорта") был организован в 1922 году на базе футбольного клуба РГО ("Русское гимнастическое общество") "Сокол", образованным в 1897-м году. Само РГО организовано в 1883 году.
Второй прородитель МКС (до слияния команд) - пресненский футбольный клуб ОФВ ("Общество физического воспитания"), основанный в 1908-м году.
А лыжников ещё не было видно.
Смолов же отказался от переезда в Китай, Промес тоже амбициозный футболист, а не заканчивающий карьеру пенсионер.
Всё у него еще будет, а уже после 30 лет можно и в Китай съездить.
Промеса всё устраивает в России, это тебе не Хульк, который через раз жаловался на расизм.
В общем везде спартак последний клуб нашей страны!
"Бросается" на всех,хамством отвечает на адекватные вопросы..жалко его(
Ты бы еще бюджеты посчитал своего клуба на чемпионство, и посмотрел какие минусы, и убытки несёт твой клуб, а потом бы про результаты разглагольствовал.