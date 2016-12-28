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Итальянский журналист: «Промес покинет „Спартак“ в случае хорошего предложения»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Ливерпуль, Промес Квинси
Сегодня, 20:22 | Источник: Твиттер Эмануэле Джулианелли | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли информирует, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес покинет Москву, если ему поступит солидное предложение от серьезного клуба из Европы.

«Квинси Промес подтверждает интерес „Ливерпуля“ и других серьезных клубов. В случае хорошего предложения он покинет Москву», — пишет журналист в своем «твиттере».

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