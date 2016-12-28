Итальянский журналист: «Промес покинет „Спартак“ в случае хорошего предложения»

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли информирует, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес покинет Москву, если ему поступит солидное предложение от серьезного клуба из Европы.

«Квинси Промес подтверждает интерес „Ливерпуля“ и других серьезных клубов. В случае хорошего предложения он покинет Москву», — пишет журналист в своем «твиттере».