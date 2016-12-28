«Милан» предложил Доннарумме пятилетний контракт
Сегодня, 20:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Руководство «Милана» предложило новый контракт голкиперу «россонери» Джанлуиджи Доннарумме, сообщают в Италии. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, а зарплата игрока составит 5 млн евро в год + бонусы. Если вратарь подпишет договор, то его оклад возрастет более чем существенно, ведь сейчас он зарабатывает «всего» 160 тысяч евро в год.
Доннарумма защищает цвета «Милана» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой Суперкубок Италии, проведя 49 матчей.
Другие материалы по теме:
Вчера
00:30 Официально Кнохе продлил контракт с «Вольфсбургом» 0
26 декабря 2016
25 декабря 2016
10:23 Официально Фото «Интернасьонал» продлил контракт с Рушелом, выжившим в авиакатастрофе 5
24 декабря 2016
16:24 Официально «Вест Бромвич» продлил контракт с Фостером 1
09:19 Официально «Астон Вилла» продлила контракты с двумя футболистами 4
00:47 Официально Рыбка покинул киевское «Динамо» 2
23 декабря 2016
16:10 Официально 6 футболистов «Халла» продлили контракты с клубом 4
15:58 Официально Фото ПСЖ объявил о продлении сотрудничества с Тиаго Силвой 4
15:38 Официально Фото Ворм продлил контракт с «Тоттенхэмом» 6
Или войдите через