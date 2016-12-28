«Милан» предложил Доннарумме пятилетний контракт

Руководство «Милана» предложило новый контракт голкиперу «россонери» Джанлуиджи Доннарумме, сообщают в Италии. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, а зарплата игрока составит 5 млн евро в год + бонусы. Если вратарь подпишет договор, то его оклад возрастет более чем существенно, ведь сейчас он зарабатывает «всего» 160 тысяч евро в год.

Доннарумма защищает цвета «Милана» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой Суперкубок Италии, проведя 49 матчей.