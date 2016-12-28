Федерация футбола Руанды запретила колдовство во время матчей
Сегодня, 21:36 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
В Руанде местные футбольные власти решили запретить различные магические ритуалы во время матчей. Причиной такого решения послужил эпизод в одном из недавних поединков местного чемпионата, когда игрок исполнил ритуальный танец и буквально через несколько секунд после этого забил гол.
Федерация футбола Руанды решила запретить подобные действия, а в случае неповиновения штрафовать футболистов на сумму, эквивалентную 100 фунтам стерлингов. Клубам же будет грозить техническое поражение, если чиновники заметят магию во время игры.
«В нашем уставе нет закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, но из-за частых жалоб нам пришлось пойти на это», — сказал вице-президент федерации Ведасите Каиранга.
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