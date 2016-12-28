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Ринкон обойдётся «Ювентусу» в 8 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Дженоа, Ринкон Томас
Сегодня, 21:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Ювентус» подпишет хавбека «Дженоа» Томаса Ринкона, но также планирует оформить трансфер и полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

28-летний Ринкон завтра пройдет медосмотр в расположении «бьянконери». Затем туринский клуб арендует игрока с обязательной опцией выкупа летом за 8 млн евро.

В то же время на этом «Юве» не собирается завершать укрепление средней линии. Переход Витселя должен состояться в ближайшие недели.

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