Ринкон обойдётся «Ювентусу» в 8 млн евро
Сегодня, 21:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ювентус» подпишет хавбека «Дженоа» Томаса Ринкона, но также планирует оформить трансфер и полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.
28-летний Ринкон завтра пройдет медосмотр в расположении «бьянконери». Затем туринский клуб арендует игрока с обязательной опцией выкупа летом за 8 млн евро.
В то же время на этом «Юве» не собирается завершать укрепление средней линии. Переход Витселя должен состояться в ближайшие недели.
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