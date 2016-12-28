«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Праус, Буфаль, Дэвис, Родригес, Ромеу.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Дембеле, Сиссоко, Эриксен, Алли, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «шпоры» обыграли «Бернли» (2:1).