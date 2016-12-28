Рейтинг@Mail.ru

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: стартовые составы

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 1ТоттенхэмТоттенхэм
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом».

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Праус, Буфаль, Дэвис, Родригес, Ромеу.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Дембеле, Сиссоко, Эриксен, Алли, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «шпоры» обыграли «Бернли» (2:1).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:40
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:09
ответ пользователю ст_прапорщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:09
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:12 Фото Окриашвили - лучший игрок Грузии в уходящем году 2
21:36 Федерация футбола Руанды запретила колдовство во время матчей 20
16:47 Фото Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль» 42
Вчера
23:20 Роналду шесть лет подряд забивает минимум 55 мячей за год 31
22:08 Видео «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» 80
19:19 «Ливерпуль» - «Сток Сити»: Крауч выйдет в основе гостей 6
13:46 В Уганде погибли футболисты в результате переворота лодки на озере 24
09:44 Владельцы «Вест Хэма» отказались продавать клуб за 650 млн фунтов 9
08:44 Пилоты разбившегося самолёта «Шапекоэнсе» хотели сесть раньше, но передумали 8
08:15 «Арсенал» установил рекорд АПЛ, победив «Вест Бромвич» 23
все материалы по этой теме
Турниры