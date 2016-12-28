Хави: «Я не могу говорить плохо ни о Каталонии, ни об Испании»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави пообщался с прессой в преддверии неофициального матча между сборными Каталонии и Туниса.

«Я не могу говорить плохо ни о Каталонии, моей родине, ни об Испании, которая всегда тепло меня принимала.

Политический аспект меня мало интересует, но если я и затрону эту тему, то как гражданин, а не публичная личность.

Я рад спустя полтора года вернуться в Каталонию и вновь увидеть своих товарищей по команде. Думаю, нас ждет захватывающий матч.

Каталонии будет трудно добиться права участвовать в официальных матчах, сейчас мы ничего не решаем. Время покажет».