Рейтинг@Mail.ru

Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Анжи
Сегодня, 23:21 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Новым владельцем «Анжи» стал бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев.

«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба „Анжи“, 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО „Грандеко“, в группу которого входил клуб „Анжи“, было заключено соглашение о передаче прав на клуб.

По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств „Анжи“, существующих на момент подписания соглашения.

Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.

Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы „Анжи“.

Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, — поднять уровень дагестанского футбола», — говорится в сообщении «Анжи».

Ранее сообщалось, что клуб продаст своих ведущих исполнителей в связи с финансовой ситуацией.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Станислав Горин
«Анжи» и «Томь» приговорили. Что дальше?
В Томске и Махачкале закончились деньги на футбол. «Амкар», «Уфа» и «Крылья Советов» за зиму тоже ослабнут. «Соккер.ру» интересно, кто выиграет в итоге?
Комментариев: 38
Вчера
23:07 «Ростов» полностью погасил долги перед игроками 38
19:46 Бюджет «Крыльев Советов» на следующий год составит 500 млн рублей 15
18:16 «Анжи» продаст своих ведущих игроков в связи с финансовой ситуацией в клубе 160
17:33 Видео ЦСКА: «С Новым и-го-годом!» 72
17:25 Фото Лоськов и Пашинин прошли стажировку в «Атлетико» 14
Сергей Колотовкин
«Волшебства не будет» (Д. Мороз)
Заканчивается декабрь, и блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин подводит итоги года, призывая всех нас хоть иногда верить в чудеса.
Комментариев: 24
13:41 ФАС одобрила продажу 74% акций московского «Динамо» 52
26 декабря 2016
12:44 «Ростов» может возобновить сотрудничество с Саввиди 17
25 декабря 2016
Станислав Горин
Впечатляющие цифры чемпионата России
«Соккер.ру» раскрывает карты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и остальных клубов. Весь мир российской лиги в понятных и показательных цифрах и фактах!
Комментариев: 45
все материалы по этой теме
Турниры