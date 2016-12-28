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Бэйл может вернуться на поле в феврале

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Бэйл Гарет
Вчера, 23:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Реала» Гарет Бэйл идет на поправку с опережением графика. Валлиец серьезно травмировал лодыжку в ноябре, и ожидалось, что Бэйл не появится на поле до апреля, однако по новым сведениям, игрок может вернуться в строй уже в феврале.

Совершенно понятно, что Бэйл пропустит январские поединки с «Севильей» в Кубке и чемпионате Испании, но есть надежда на возвращение полузащитника к февральской дуэли с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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