Бэйл может вернуться на поле в феврале

Вингер «Реала» Гарет Бэйл идет на поправку с опережением графика. Валлиец серьезно травмировал лодыжку в ноябре, и ожидалось, что Бэйл не появится на поле до апреля, однако по новым сведениям, игрок может вернуться в строй уже в феврале.

Совершенно понятно, что Бэйл пропустит январские поединки с «Севильей» в Кубке и чемпионате Испании, но есть надежда на возвращение полузащитника к февральской дуэли с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.