Бэйл может вернуться на поле в феврале
Вчера, 23:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Реала» Гарет Бэйл идет на поправку с опережением графика. Валлиец серьезно травмировал лодыжку в ноябре, и ожидалось, что Бэйл не появится на поле до апреля, однако по новым сведениям, игрок может вернуться в строй уже в феврале.
Совершенно понятно, что Бэйл пропустит январские поединки с «Севильей» в Кубке и чемпионате Испании, но есть надежда на возвращение полузащитника к февральской дуэли с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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