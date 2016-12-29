«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон»
В матче 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» взял верх над «Саутгемптоном».
Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри».
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4 (1:1)
Голы: ван Дейк 2 — Алли 19, Кейн 52, Сон 85, Алли 87.
«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Тадич 72), Дэвис (Хейбьерг 72), Родригес (Лонг 72), Ромеу.
Главный тренер: Клод Пюэль.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс 82), Дайер, Алли, Сиссоко (Сон 74), Эриксен, Кейн (Янсен 89).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Дембеле 15, Уокер 55, Роуз 60, Лонг 90, Вертонген 90.
Удаление: Редмонд 57.
На 58-й минуте Кейн не реализовал пенальти (мимо)
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
Сиссоко и Алли хороший матч провели. Роуз и Уокер как всегда отыграли на своем привычном уровне. Уинкс и Сон неплохо вошли в игру. Вертонгену сегодня отдельное спасибо! В конце игры когда матч был уже сделан решил заработать дискву на свою голову, красавчик. Ну хоть Виммеру будет шанс если конечно Тобиас не вернется.
Всех Шпор с победой! Характер у нас иногда все же есть)))
вынесли на классе
зы. скавзеры давай рви свои пердачелы