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«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» взял верх над «Саутгемптоном».

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри».

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4 (1:1)
Голы: ван Дейк 2Алли 19, Кейн 52, Сон 85, Алли 87.

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Тадич 72), Дэвис (Хейбьерг 72), Родригес (Лонг 72), Ромеу.
Главный тренер: Клод Пюэль.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс 82), Дайер, Алли, Сиссоко (Сон 74), Эриксен, Кейн (Янсен 89).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Дембеле 15, Уокер 55, Роуз 60, Лонг 90, Вертонген 90.

Удаление: Редмонд 57.

На 58-й минуте Кейн не реализовал пенальти (мимо)

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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