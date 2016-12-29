«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон»

В матче 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» взял верх над «Саутгемптоном».

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри».

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4 (1:1)

Голы: ван Дейк 2 — Алли 19, Кейн 52, Сон 85, Алли 87.

«Саутгемптон»: Форстер, Фонте, Бертран, Соареш, ван Дейк, Редмонд, Уорд-Проуз, Буфаль (Тадич 72), Дэвис (Хейбьерг 72), Родригес (Лонг 72), Ромеу.

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс 82), Дайер, Алли, Сиссоко (Сон 74), Эриксен, Кейн (Янсен 89).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Дембеле 15, Уокер 55, Роуз 60, Лонг 90, Вертонген 90.

Удаление: Редмонд 57.

На 58-й минуте Кейн не реализовал пенальти (мимо)

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.