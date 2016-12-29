«Аталанта» отказалась продавать Кесси в «Челси» за 25 млн евро

«Аталанта» отклонила предложение «Челси» в размере 25 млн евро за полузащитника Франка Кесси.

По информации источника, клуб может отпустить 20-летнего ивуарийца не менее чем за € 40 млн. По словам агента игрока, забившего шесть мячей в 16 матчах за «Аталанту» в Серии A, интерес к Кесси также проявляют и другие топ-клубы АПЛ.

«Я не могу сказать, сколько составит его стоимость, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. К нему есть большой интерес со стороны клубов АПЛ — „Челси“, „Ливерпуль“, „Манчестер Юнайтед“, „Манчестер Сити“ и „Арсенал“. „Челси“ очень заинтересован в нем, и это отличный клуб, но мы не будем торопиться и рассмотрим все варианты, – отметил агент футболиста Джордж Атангана.