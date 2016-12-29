«Аталанта» отказалась продавать Кесси в «Челси» за 25 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аталанта, Челси, Кесси Франк
Сегодня, 01:15 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
«Аталанта» отклонила предложение «Челси» в размере 25 млн евро за полузащитника Франка Кесси.
По информации источника, клуб может отпустить 20-летнего ивуарийца не менее чем за € 40 млн. По словам агента игрока, забившего шесть мячей в 16 матчах за «Аталанту» в Серии A, интерес к Кесси также проявляют и другие топ-клубы АПЛ.
«Я не могу сказать, сколько составит его стоимость, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. К нему есть большой интерес со стороны клубов АПЛ — „Челси“, „Ливерпуль“, „Манчестер Юнайтед“, „Манчестер Сити“ и „Арсенал“. „Челси“ очень заинтересован в нем, и это отличный клуб, но мы не будем торопиться и рассмотрим все варианты, – отметил агент футболиста Джордж Атангана.
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