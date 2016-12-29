Ахмедов: «Если перейду в Китай, то от этого хуже точно не будет»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов прокомментировал свой возможный переход в китайский чемпионат:

«Действительно, поступают предложения от китайских клубов, но на данный момент я являюсь игроком „Краснодара“. В осуществлении трансфера многое будет решать именно клуб. Но в будущем, в каком клубе буду играть, решать будем всей семьей. В футболе бывают моменты, когда пора менять атмосферу. Думаю, в этом году настал тот самый период, когда что-то пора менять. Если китайцы настроены серьезно и они заплатят предложенную сумму, то „Краснодар“ согласится.

Если бы все зависело только от меня, то я бы вам все рассказал. У меня нет пока никакого представления. Все будет уже после того, как все решится. В чемпионат Китая привлекаются сильнейшие футболисты мира, благодаря чему растет качество футбола. Думаю, если буду там выступать, то от этого хуже точно не будет».

Весной этого года Ахмедов заявил, что хочет остаться в «Краснодаре» и даже не рассматривает предложения других клубов.