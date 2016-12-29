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Мукунку: «В России порой слышал крики: „Слышь, черный, иди сюда!“»

Соккер.Ру // Россия: мнение, Спартак М, Факел
Сегодня, 02:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-защитник московского «Спартака» и воронежского «Факела» Жерар Мукунку рассказал о том, что в России ему часто приходилось сталкиваться с проявлениями расизма:

«Много страдал от расизма в России. По улицам было не очень комфортно ходить. Порой я слышал неприятные крики: „Слышь, черный, иди сюда!“ Но постепенно привык, да и ситуация со временем улучшилась. Я все равно люблю Россию, у вас хорошо. Правда, ещё коррупции в футболе очень много. Ну, вы понимаете, о чем я…

Но в целом в Москве и Воронеже было очень круто! Прошу, обязательно передайте привет всем тем, с кем я играл в „Факеле“ и „Спартаке“. Скажите им, что я очень скучаю! И что все они — хорошие! Как и я».

Напомним, ранее нападающий «Локомотива» Эсекьель Хенти отметил, что не сталкивался с расизмом в России.

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