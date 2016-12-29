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«Динамо» и «Зенит» нацелились на защитника «Волгаря» Зуйкова

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Динамо М, Волгарь, Зуйков Сергей
Сегодня, 02:50 | Источник: ФАН | Редакция: Павел Молочный

Защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым заинтересовались «Зенит» и московское «Динамо».

Как сообщает источник, петербургский «Зенит» пока не может договориться с астраханским «Волгарем» о трансфере 23-летнего футболиста.

Изначально клубы оговаривали трансферную стоимость в районе 5 млн рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи Зуйкова 15 млн сразу, а также включить в договор ряд бонусов. Итоговый доход «Волгаря» от перехода защитника должен составить около 25 млн рублей.

Также сообщается, что сам футболист больше склоняется к переходу в «Динамо», которое тоже интересуется Зуйковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать полузащитника «Шахтера» Тайсона.

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