«Динамо» и «Зенит» нацелились на защитника «Волгаря» Зуйкова

Защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым заинтересовались «Зенит» и московское «Динамо».

Как сообщает источник, петербургский «Зенит» пока не может договориться с астраханским «Волгарем» о трансфере 23-летнего футболиста.

Изначально клубы оговаривали трансферную стоимость в районе 5 млн рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи Зуйкова 15 млн сразу, а также включить в договор ряд бонусов. Итоговый доход «Волгаря» от перехода защитника должен составить около 25 млн рублей.

Также сообщается, что сам футболист больше склоняется к переходу в «Динамо», которое тоже интересуется Зуйковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» хочет подписать полузащитника «Шахтера» Тайсона.