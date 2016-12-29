Байи: «Моуриньо – прекрасный тренер, лучший в мире»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Байи Эрик
Сегодня, 03:06 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи назвал наставника «манкунианцев» Жозе Моуриньо лучшим тренером в мире:
«Он прекрасный тренер, лучший в мире. С ним приятно работать и учиться новому. Я надеюсь, что это будет продолжаться, и я останусь в „Юнайтед“ надолго.
Я очень доволен своей командой и моими одноклубниками».
Ранее, Моуриньо сказал, что считает полузащитника МЮ Поля Погба лучшим в мире хавбеком.
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