Байи: «Моуриньо – прекрасный тренер, лучший в мире»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи назвал наставника «манкунианцев» Жозе Моуриньо лучшим тренером в мире:

«Он прекрасный тренер, лучший в мире. С ним приятно работать и учиться новому. Я надеюсь, что это будет продолжаться, и я останусь в „Юнайтед“ надолго.

Я очень доволен своей командой и моими одноклубниками».

Ранее, Моуриньо сказал, что считает полузащитника МЮ Поля Погба лучшим в мире хавбеком.