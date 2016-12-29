«Ливерпуль» претендует на Окслейда-Чемберлена
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс
Сегодня, 03:21 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен попал в сферу интересов «Ливерпуля».
Приблизительная стоимость футболиста на данный момент составляет 20-25 млн фунтов.
Действующий контракт хавбека с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.
Напомним, что «Ливерпуль» – не единственный клуб АПЛ, интересесующийся Окслейдом-Чемберленом.
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