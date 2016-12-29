«Ливерпуль» претендует на Окслейда-Чемберлена

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Приблизительная стоимость футболиста на данный момент составляет 20-25 млн фунтов.

Действующий контракт хавбека с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, что «Ливерпуль» – не единственный клуб АПЛ, интересесующийся Окслейдом-Чемберленом.