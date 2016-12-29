Бояринцев: «Не соглашусь с тем, что „Спартаку“ везет»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, почему красно-белые лидируют в чемпионате России:

«В чем секрет успеха? Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В „Спартаке“ хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.

Не согласен с тем, что спартаковцам везет. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. „Спартаку“ в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.

Высока ли заслуга Карреры? Конечно. Результат есть - значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону».

Напомним, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что цель клуба в текущем сезоне РФПЛ – войти в тройку призеров лиги.