Почеттино: «Думаю, „Тоттенхэм“ находится на хорошей позиции»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Саутгемптоном» в матче 18-го тура АПЛ (4:1):

«С самого начала это был непростой матч. Нам сложно было приспособиться, но затем мы придерживались того плана, который подготовили на матч с „Саутгемптоном“.

Нам не повезло пропустить на старте встречи, однако после 10-15 минут „Тоттенхэм“ вошел в игру и прибавил. Мы однозначно заслужили победу. Хорошо, что сумели отличиться Кейн и Алли. Это отличные форварды, я доволен их игрой.

Все наши соперники по турнирной таблице одержали победу в своих матчах, потому нам было важно набрать три очка для продолжения борьбы. Думаю, мы находимся на хорошей позиции».

«Тоттенхэм Хотспур» (36 очков) после 18 туров располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, отставая на 9 очков от лидирующего «Челси».