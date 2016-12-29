Рейтинг@Mail.ru

Почеттино: «Думаю, „Тоттенхэм“ находится на хорошей позиции»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Почеттино Маурисио
Сегодня, 03:59 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Саутгемптоном» в матче 18-го тура АПЛ (4:1):

«С самого начала это был непростой матч. Нам сложно было приспособиться, но затем мы придерживались того плана, который подготовили на матч с „Саутгемптоном“.

Нам не повезло пропустить на старте встречи, однако после 10-15 минут „Тоттенхэм“ вошел в игру и прибавил. Мы однозначно заслужили победу. Хорошо, что сумели отличиться Кейн и Алли. Это отличные форварды, я доволен их игрой.

Все наши соперники по турнирной таблице одержали победу в своих матчах, потому нам было важно набрать три очка для продолжения борьбы. Думаю, мы находимся на хорошей позиции».

«Тоттенхэм Хотспур» (36 очков) после 18 туров располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, отставая на 9 очков от лидирующего «Челси».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
18:33 Официально Баум возглавил «Аугсбург» на постоянной основе 1
17:15 Официально Марсело Ромеро - новый главный тренер «Малаги» 0
15:52 Слухи Вальверде может стать преемником Энрике в «Барселоне» 12
10:41 Слухи Стам претендует на пост главного тренера «Суонси» 2
03:56 Брэдли: «Желаю „Суонси“ всего наилучшего и жду нового вызова» 1
01:30 Моуриньо: «Погба – лучший полузащитник в мире» 36
27 декабря 2016
22:53 Официально «Суонси» уволил Брэдли с поста главного тренера 9
20:37 Луис Энрике должен до марта принять решение о своем будущем 17
20:30 Конте угостил пивом британских журналистов 7
18:56 Официально Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт» 9
все материалы по этой теме
Турниры