«Лестер» предложит «Бернли» 17 млн фунтов за Майкла Кина

В «Лестер Сити» намерены усилить оборонительную линию команды. Защитник «Бернли» Майкл Кин является потенциальным новичком действующего чемпиона АПЛ.

За 23-летнего футболиста «лисы» готовы заплатить порядка 17 млн фунтов. По информации источника, сделка между «Бернли» и «Лестером» скорее всего состоится ближайшим летом.

Напомним, «Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в зимнее трансферное окно.