«Лестер» предложит «Бернли» 17 млн фунтов за Майкла Кина
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Бернли, Кин Майкл
Сегодня, 04:17 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Павел Молочный
В «Лестер Сити» намерены усилить оборонительную линию команды. Защитник «Бернли» Майкл Кин является потенциальным новичком действующего чемпиона АПЛ.
За 23-летнего футболиста «лисы» готовы заплатить порядка 17 млн фунтов. По информации источника, сделка между «Бернли» и «Лестером» скорее всего состоится ближайшим летом.
Напомним, «Лестер» готов потратить более 30 млн фунтов в зимнее трансферное окно.
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