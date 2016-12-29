Кейн: «Если кто-нибудь из НФЛ ищет кикера, посмотрите мою сегодняшнюю игру»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн подшутил над самим собой после нереализованного им пенальти в матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1):

«Если есть какая-нибудь команда из НФЛ, которая подыскивает себе кикера, посмотрите мою сегодняшнюю игру», – написал форвард в своем «твиттере».

НФЛ – Профессиональная лига американского футбола в США. Кикер - игрок, выбивающий мяч во время начальных розыгрышей и при попытках забить гол.