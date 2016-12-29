«Манчестер Сити» и «Челси» включились в борьбу за Нзонзи

Два топ-клуба английской Премьер-Лиги «Челси» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Севильи» Стивену Нзонзи.

Действующий контракт 28-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Ювентуса».