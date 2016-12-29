«Манчестер Сити» и «Челси» включились в борьбу за Нзонзи
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Челси, Севилья, Нзонзи Стивен
Сегодня, 04:53 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Два топ-клуба английской Премьер-Лиги «Челси» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Севильи» Стивену Нзонзи.
Действующий контракт 28-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Ювентуса».
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