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«Манчестер Сити» и «Челси» включились в борьбу за Нзонзи

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Челси, Севилья, Нзонзи Стивен
Сегодня, 04:53 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Два топ-клуба английской Премьер-Лиги «Челси» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Севильи» Стивену Нзонзи.

Действующий контракт 28-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Ювентуса».

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