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Бояринцев: «Лунёв – открытие сезона, „Зенит“ сыграл на опережение»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Лунёв Андрей, Бояринцев Денис
Сегодня, 05:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал новоиспеченного голкипера «Зенита» Андрея Лунёва открытием сезона в России:

«Кого назову открытием сезона? Андрея Лунёва. Я с ним поиграл еще в „Торпедо“, приятно видеть, как парень раскрылся. Уже тогда было видно, что у этого вратаря огромное желание проявить себя. Андрей трудолюбивый футболист, который добивается поставленных задач. Удивился ли я, что для перехода в „Зенит“ ему хватило 10 матчей в РФПЛ? Он получил свой шанс в „Уфе“ и использовал его на 100 процентов. Помог команде забраться высоко в таблице, заявил о себе и получил приглашение в топ-клуб. „Зенит“ пригласил качественного вратаря, сыграл на опережение. Уверен, Лунёва хотели видеть в своих рядах и другие клубы».

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