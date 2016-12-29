Бояринцев: «Лунёв – открытие сезона, „Зенит“ сыграл на опережение»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал новоиспеченного голкипера «Зенита» Андрея Лунёва открытием сезона в России:

«Кого назову открытием сезона? Андрея Лунёва. Я с ним поиграл еще в „Торпедо“, приятно видеть, как парень раскрылся. Уже тогда было видно, что у этого вратаря огромное желание проявить себя. Андрей трудолюбивый футболист, который добивается поставленных задач. Удивился ли я, что для перехода в „Зенит“ ему хватило 10 матчей в РФПЛ? Он получил свой шанс в „Уфе“ и использовал его на 100 процентов. Помог команде забраться высоко в таблице, заявил о себе и получил приглашение в топ-клуб. „Зенит“ пригласил качественного вратаря, сыграл на опережение. Уверен, Лунёва хотели видеть в своих рядах и другие клубы».