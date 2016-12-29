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Рафинья: «На мой взгляд, лучшим игроком в мире является Месси»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Месси Лионель, Рафинья
Сегодня, 06:01 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Барселоны» Рафинья считает нападающего каталонского клуба Лионеля Месси лучшим игроком на планете:

 «На мой взгляд, лучшим игроком в мире является Месси. Мы чувствуем себя очень спокойно, потому что верим в него».

Напомним, ранее Рафинья отметил, что форвард «Барселоны» Неймар может стать преемником Месси.

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