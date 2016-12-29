Рафинья: «На мой взгляд, лучшим игроком в мире является Месси»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья считает нападающего каталонского клуба Лионеля Месси лучшим игроком на планете:

«На мой взгляд, лучшим игроком в мире является Месси. Мы чувствуем себя очень спокойно, потому что верим в него».

Напомним, ранее Рафинья отметил, что форвард «Барселоны» Неймар может стать преемником Месси.