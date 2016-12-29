«Барселона» заинтересована в Доннарумме
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 06:25 | Источник: le10sport.com | Редакция: Павел Молочный
«Барселона» нацелилась на молодого голкипера «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
По информации источника каталонский клуб попытается приобрести игрока летом следующего года.
Напомним, что «Милан» предложил 17-летнему вратарю пятилетний контракт.
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