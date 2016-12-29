Вейналдум: «Думаю, что соперники начнут боятся выездных встреч с „Ливерпулем“»
Сегодня, 06:59 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметил то, как его команда играет дома на «Энфилде»:
«Мне кажется, Энфилд – это крепость. То, как мы играем и как забиваем голы в домашних матчах, думаю, будет пугать наших соперников. Что я вижу прямо сейчас, так это то, что у нас есть много уверенности в себе. Мы быстро учимся и адаптируемся к ситуациям в играх».
В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Сток Сити» (4:1).
Другие материалы по теме:
Вчера
19:46 Фото Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе» 21
02:57 Официально Кавенаги в 33 года завершил карьеру из-за травмы колена 7
Или войдите через