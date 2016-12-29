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Вейналдум: «Думаю, что соперники начнут боятся выездных встреч с „Ливерпулем“»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль4 : 1Сток СитиСток Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Вейналдум Джорджиньо
Сегодня, 06:59 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметил то, как его команда играет дома на «Энфилде»:

«Мне кажется, Энфилд – это крепость. То, как мы играем и как забиваем голы в домашних матчах, думаю, будет пугать наших соперников. Что я вижу прямо сейчас, так это то, что у нас есть много уверенности в себе. Мы быстро учимся и адаптируемся к ситуациям в играх».

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Сток Сити» (4:1).

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