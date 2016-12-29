Вейналдум: «Думаю, что соперники начнут боятся выездных встреч с „Ливерпулем“»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отметил то, как его команда играет дома на «Энфилде»:

«Мне кажется, Энфилд – это крепость. То, как мы играем и как забиваем голы в домашних матчах, думаю, будет пугать наших соперников. Что я вижу прямо сейчас, так это то, что у нас есть много уверенности в себе. Мы быстро учимся и адаптируемся к ситуациям в играх».

В матче 18-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Сток Сити» (4:1).