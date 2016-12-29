Бояринцев: «Джикия – боец с сумасшедшей самоотдачей»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал переход защитника «Амкара» в московский клуб:

«Это боец с сумасшедшей самоотдачей. Он показал себя с хорошей стороны в „Амкаре“, теперь предстоит доказывать все на более высоком уровне. Радует, что „Спартак“ приобрел двух молодых российских игроков, которые в перспективе могут вырасти в классных футболистов».

Также Бояринцев хорошо высказался по поводу новичка «Зенита» Андрея Лунёва, перешедшего в клуб из «Уфы».