Бояринцев: «Джикия – боец с сумасшедшей самоотдачей»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Джикия Георгий, Бояринцев Денис
Сегодня, 07:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал переход защитника «Амкара» в московский клуб:
«Это боец с сумасшедшей самоотдачей. Он показал себя с хорошей стороны в „Амкаре“, теперь предстоит доказывать все на более высоком уровне. Радует, что „Спартак“ приобрел двух молодых российских игроков, которые в перспективе могут вырасти в классных футболистов».
Также Бояринцев хорошо высказался по поводу новичка «Зенита» Андрея Лунёва, перешедшего в клуб из «Уфы».
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