Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил

Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении полузащитника «Севильи» Самира Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.

По информации источника, французскому футболисту в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости.

Информация была размещена в «твиттере» клиники, где говорилось, что Насри посетил ее, а также была приложена фотография, привлекшая внимание бывшего допинг-офицера австралийского антидопингового агентства, который отправил информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Испанскому антидопинговому агентству.

По правилам WADA, без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.

Напомним, недавно на официальной странице Насри в Twitter было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, в которой находится 29-летний игрок. После этого Насри заявил, что его аккаунт был взломан неизвестными хакерами.