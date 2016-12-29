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«Челси» претендует на Чичарито

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Байер, Челси, Чичарито
Сегодня, 08:56 | Источник: corrieredellosport.it | Редакция: Антон Белюсь

«Челси», выручивший 60 млн фунтов с продажи полузащитника Оскара в китайский «Шанхай СИПГ», намерен усилиться во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что «синие» хотят приобрести нападающего «Байера» Чичарито.

По информации немецкой прессы, «аспириновые» готовы расстаться с мексиканцем, если получат предложение в районе 25-35 млн фунтов.

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