«Вест Хэм» может арендовать Эвра

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра зимой может перебраться на Туманный Альбион.

Сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри не впечатлен действиями 35-летнего француза, которого он считает одним из виновников поражения в матче за Суперкубок Италии против «Милана», и готов отпустить его в другой клуб.

По слухам, в услугах Эвра заинтересован «Вест Хэм», который намерен арендовать игрока до конца сезона.

Добавим, что контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета, после чего игрок станет свободным агентом.