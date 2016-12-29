«Вест Хэм» может арендовать Эвра
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Вест Хэм, Эвра Патрис
Сегодня, 09:07 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра зимой может перебраться на Туманный Альбион.
Сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри не впечатлен действиями 35-летнего француза, которого он считает одним из виновников поражения в матче за Суперкубок Италии против «Милана», и готов отпустить его в другой клуб.
По слухам, в услугах Эвра заинтересован «Вест Хэм», который намерен арендовать игрока до конца сезона.
Добавим, что контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета, после чего игрок станет свободным агентом.
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