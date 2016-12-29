Мукунку: «Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой…»
Сегодня, 09:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-защитник «Спартака» Жерар Мукунку признался, что бывший главный тренер «красно-белых» Олег Романцев очень часто употреблял спиртное во время работы в клубе:
«От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.
Разумеется, футболисты „Спартака“ тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча».
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Разумеется, футболисты „Спартака“ тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить.
Разумеется, футболисты „Спартака“ тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить.
это люди развитЫе;
но и весь честной народ
тоже выпить не урод!". поэт Арсений Тарковский,отец Андрея Тарковского.
Ну а если серьёзно,то тайна невеликА,но тут уместна поговорка : Ты пей-то пей,но дело разумей! После него было много тренеров-трезвенников в "Спартаке",и хозяин клуба явно трезвенник. Ну разве что "Шартрёза" малехо примет,по случаю очередной "тухлой победы".
Футболисты и тренеры как пили, так и пьют: Радимов, Бухаров, Ионов, Аршавин.
И все из Зенита, совпадение? Не думаю!
А эти с игогошной сжиженной станции на новомодный кокоин перешли.Вот кому стыд, да позор.Наркоманы фуевы.
твоего языка и моего тоже и мы должны быть ему благодарны - сначала думай, а потом
выра63вайся....
Вот ещё один болельщик красно-белых спился из за отсутствия трофеев :(
Коко с мамаем хватит)
Вот ее Романцев обожал, а затем садился за изучение итальянского языка"...
Бухают все!!!!
В конюшне наркоманы и далее че??