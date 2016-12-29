Мукунку: «Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой…»

Экс-защитник «Спартака» Жерар Мукунку признался, что бывший главный тренер «красно-белых» Олег Романцев очень часто употреблял спиртное во время работы в клубе:

«От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.

Разумеется, футболисты „Спартака“ тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча».