«Барселона» и «Ман Сити» наблюдают за Вайглем
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Барселона, Манчестер Сити, Вайгль Юлиан
Сегодня, 09:27 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль находится в сфере трансферных интересов «Барселоны».
По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» видят в 21-летнем хавбеке долгосрочную замену Серхио Бускетсу.
Также в услугах немца заинтересован «Манчестер Сити», чей главный тренер Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта Вайгля.
Отметим, что лишь на днях Вайгль продлил контракт со «шмелями», однако каталонский и манкунианский клубы, как ожидается, при необходимости приобретения хавбека не постоят за ценой.
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