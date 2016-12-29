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«Барселона» и «Ман Сити» наблюдают за Вайглем

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Барселона, Манчестер Сити, Вайгль Юлиан
Сегодня, 09:27 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль находится в сфере трансферных интересов «Барселоны».

По информации испанских СМИ, «сине-гранатовые» видят в 21-летнем хавбеке долгосрочную замену Серхио Бускетсу.

Также в услугах немца заинтересован «Манчестер Сити», чей главный тренер Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта Вайгля.

Отметим, что лишь на днях Вайгль продлил контракт со «шмелями», однако каталонский и манкунианский клубы, как ожидается, при необходимости приобретения хавбека не постоят за ценой.

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