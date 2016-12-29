Емельянов возглавил «Луч-Энергию»
Сегодня, 09:37 | Источник: ФК "Луч-Энергия" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Луч-Энергии» сообщает, что новым главным тренером команды стал Константин Емельянов.
На тренерском мостике клуба из Владивостока Емельянов сменил Сергея Передню, чей контракт закончился 27 ноября.
Емельянов заключил с «Луч-Энергией» трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона.
Другие материалы по теме:
26 декабря 2016
23 декабря 2016
23:30 Официально Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас» 6
22 декабря 2016
13:41 Официально Фото Хеккинг возглавил гладбахскую «Боруссию» 5
21 декабря 2016
13:51 Официально Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» ушёл в отставку 10
20 декабря 2016
19 декабря 2016
08:55 Официально Фанаты «Мюнхена 1860» могут пообедать с новым главным тренером Перейрой 7
16 декабря 2016
13:50 Официально Белкин избран председателем Совета директоров «Динамо» 11
15 декабря 2016
14 декабря 2016
23:43 Официально Корнеев покинул пост спортивного директора «Локомотива» 2
23:20 Официально Фото Дзола возглавил «Бирмингем Сити» 4
Или войдите через