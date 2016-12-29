Усман Дембеле - лучший игрок Бундеслиги в декабре
Сегодня, 10:08 | Источник: Твиттер Бундеслиги | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле назван лучшим игроком первого месяца зимы в Бундеслиге.
В декабре 19-летний футболист провел 4 матча в чемпионате Германии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее француз был включен в символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году.
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