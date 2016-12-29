Усман Дембеле - лучший игрок Бундеслиги в декабре

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле назван лучшим игроком первого месяца зимы в Бундеслиге.

В декабре 19-летний футболист провел 4 матча в чемпионате Германии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее француз был включен в символическую сборную открытий Лиги чемпионов в 2016 году.