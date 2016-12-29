Футболист: «Проходил просмотр в „Строгино“. Там мне сказали заплатить 1 млн рублей»

Анонимный футболист рассказал, как у него требовали взятку в размере 1 млн рублей за возможность выступать за клуб ПФЛ «Строгино»:

«Мне было 18 лет. Я только-только закончил детско-юношескую школу. У меня был агент, который предложил пройти просмотр в „Строгино“. Это ПФЛ, третья по рангу лига в России. „Иди, присмотрись, а там посмотрим, что и как будет“.

Я пришел, познакомился с тренерами, начал тренироваться. Провел одну, две тренировки… С момента первой тренировки прошло полторы недели, можно даже сказать, что немного освоился в команде. Перед началом занятия меня подозвал к себе один человек – он точно не входил в тренерский штаб, но его знали все футболисты. Можно сказать, что он терся около команды. В общем, было видно, что этот человек каким-то образом относится к клубу, хотя я и не имел представления, кто он конкретно такой. Не знаю, возможно, он входил в руководство, а, может быть, был посредником. Он подозвал меня к себе и, не представившись, начал говорить: „Слушай, тут такая ситуация. Ты парень способный, все хорошо. Но ты сам понимаешь, у нас команда бюджетная. С жиру не бесимся, все для вас, молодых игроков. Если ты хочешь быть в команде, то нам нужна твоя помощь. Мы тебе поможем – ты нам поможешь. 1 000 000 рублей“.

Тут важно понимать, что миллион ты платишь не за будущую зарплату в клубе, который спонсирует Москомспорт, а за шанс показать себя перед другими клубами. Чтобы получить шанс, нужно заплатить – таковы правила».