«Реал» предлагает Иско новый контракт, игрок взял время для размышлений

Полузащитник «Реала» Иско не спешит продлевать контракт с мадридским клубом.

Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2018 года, однако «сливочные» готовы пролонгировать сотрудничество с 24-летним хавбеком до 2022 года.

Иско был бы рад остаться в «Реале», однако хочет получать больше игровой практики.

По информации источника, испанец взял время для размышлений, чтобы ближайшим летом возобновить переговоры с мадридским клубом.