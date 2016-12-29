«Реал» предлагает Иско новый контракт, игрок взял время для размышлений
Сегодня, 11:07 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Иско не спешит продлевать контракт с мадридским клубом.
Нынешнее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2018 года, однако «сливочные» готовы пролонгировать сотрудничество с 24-летним хавбеком до 2022 года.
Иско был бы рад остаться в «Реале», однако хочет получать больше игровой практики.
По информации источника, испанец взял время для размышлений, чтобы ближайшим летом возобновить переговоры с мадридским клубом.
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