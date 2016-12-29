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Президент «Монпелье»: «Вопрос о подписании Адебайора даже не стоял»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Монпелье, Адебайор Эммануэль
Сегодня, 11:15 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Монпелье» Луи Николлен исключил возможность подписания «паладинами» тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора, хотя накануне в СМИ появились слухи о том, что клубу интересен 32-летний форвард:

«Вопрос о подписании Адебайора даже не стоял.

К тому же он будет принимать участие в Кубке Африки, поэтому данное подписание было бы безрассудным».

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