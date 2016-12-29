Президент «Монпелье»: «Вопрос о подписании Адебайора даже не стоял»

Президент «Монпелье» Луи Николлен исключил возможность подписания «паладинами» тоголезского нападающего Эммануэля Адебайора, хотя накануне в СМИ появились слухи о том, что клубу интересен 32-летний форвард:

«Вопрос о подписании Адебайора даже не стоял.

К тому же он будет принимать участие в Кубке Африки, поэтому данное подписание было бы безрассудным».