Рейтинг@Mail.ru

Хави: «Надеюсь увидеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике в „Барселоне“ в следующем сезоне»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Хави, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Энрике Луис
Сегодня, 11:48 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Барселоны» Хави надеется, что каталонский клуб продлит контракты со своими лидерами Андресом Иньестой и Лионелем Месси, а также главным тренером Луисом Энрике:

«Я бы хотел видеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике вместе в следующем сезоне. Это будет означать, что „Барселона“ продолжит быть мощью.

Вполне нормально, что тренерская работа в „Барселоне“ изматывает. Это самый большой клуб в мире, где оказывается большое давление, а титулы нужно выигрывать каждый год.

Конечно, от такого устаешь. Видно, что Луису Энрике нравится эта работа, но и у него бывают сложности, такая уж это работа».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:10 Джейми Реднапп: «Деле Алли стоит свыше 50 млн фунтов» 3
11:15 Президент «Монпелье»: «Вопрос о подписании Адебайора даже не стоял» 3
11:11 Эррера рассказал, почему в раздевалке МЮ все смеются над ним 5
10:34 Каррагер: «Старридж - это динамит» 2
08:46 Клопп - игрокам «Ливерпуля»: «Не ломайте мои очки, иначе продам вас в другой клуб!» 15
08:12 Хави: «Успехи „Реала“ заслужены» 16
03:06 Байи: «Моуриньо – прекрасный тренер, лучший в мире» 7
Вчера
23:10 Хави: «Я не могу говорить плохо ни о Каталонии, ни об Испании» 9
20:57 Иньеста: «Мечтаю завершить карьеру в „Барселоне“» 26
19:31 Хави: «Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных футболистов» 58
все материалы по этой теме
Турниры