Хави: «Надеюсь увидеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике в „Барселоне“ в следующем сезоне»

Бывший капитан «Барселоны» Хави надеется, что каталонский клуб продлит контракты со своими лидерами Андресом Иньестой и Лионелем Месси, а также главным тренером Луисом Энрике:

«Я бы хотел видеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике вместе в следующем сезоне. Это будет означать, что „Барселона“ продолжит быть мощью.

Вполне нормально, что тренерская работа в „Барселоне“ изматывает. Это самый большой клуб в мире, где оказывается большое давление, а титулы нужно выигрывать каждый год.

Конечно, от такого устаешь. Видно, что Луису Энрике нравится эта работа, но и у него бывают сложности, такая уж это работа».