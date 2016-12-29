Хави: «Надеюсь увидеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике в „Барселоне“ в следующем сезоне»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Хави, Иньеста Андрес, Месси Лионель, Энрике Луис
Сегодня, 11:48 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший капитан «Барселоны» Хави надеется, что каталонский клуб продлит контракты со своими лидерами Андресом Иньестой и Лионелем Месси, а также главным тренером Луисом Энрике:
«Я бы хотел видеть Иньесту, Месси и Луиса Энрике вместе в следующем сезоне. Это будет означать, что „Барселона“ продолжит быть мощью.
Вполне нормально, что тренерская работа в „Барселоне“ изматывает. Это самый большой клуб в мире, где оказывается большое давление, а титулы нужно выигрывать каждый год.
Конечно, от такого устаешь. Видно, что Луису Энрике нравится эта работа, но и у него бывают сложности, такая уж это работа».
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Как и 90% болельщиков Барсы.
Энрике,я молюсь чтоб он остался)))