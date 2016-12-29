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Джейми Реднапп: «Деле Алли стоит свыше 50 млн фунтов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Алли Деле
Сегодня, 12:10 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп восторгается хавбеком «Тоттенхэма» Деле Алли:

«У Алли есть все, чтобы стать одним из лучших полузащитников в мире.

„Тоттенхэм“ заплатил за него 5 млн фунтов. Теперь он стоит свыше 50 млн фунтов. Он забивает, создает голы и обладает той дьявольской энергетикой, которая присуща всем классным полузащитникам.

Он невероятный футболист - „Тоттенхэму“ с ним очень повезло. Фантастика, как быстро он смог ворваться в когорту лучших. Думаю, он еще сильно прибавит.

При этом у него есть некая надменность, которую я видел лишь пару раз в жизни. Такая же была у Стивена Джеррарда, когда ему было 17 лет - он выходил на поле, и вы понимали, что становитесь очевидцами чего-то великого. Это можно сказать и про Алли. Ему лишь 20 лет, но он смотрит на других и думает: „Я лучше, чем ты“».

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