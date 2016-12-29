«Зенит» не намерен платить за хавбека «Аякса» Гуделя более 4 млн евро

«Зенит» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Неманье Гуделю.

Однако, по информации источника, «сине-бело-голубые» не готовы платить за 25-летнего игрока более 4 млн евро, в то время как голландцы считают данное предложение несерьезным.

Сообщается, что в услугах серба также заинтересованы «Севилья», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад».

Напомним, что хавбек в нынешнем сезоне редко появляется на поле из-за конфликта с тренерским штабом голландского клуба. «Аякс» готов рассмотреть варианты с продажей футболиста.