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«Зенит» не намерен платить за хавбека «Аякса» Гуделя более 4 млн евро

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Аякс, Гудель Неманья
Сегодня, 12:21 | Источник: soccernews.nl | Редакция: Антон Белюсь

«Зенит» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Неманье Гуделю.

Однако, по информации источника, «сине-бело-голубые» не готовы платить за 25-летнего игрока более 4 млн евро, в то время как голландцы считают данное предложение несерьезным.

Сообщается, что в услугах серба также заинтересованы «Севилья», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад».

Напомним, что хавбек в нынешнем сезоне редко появляется на поле из-за конфликта с тренерским штабом голландского клуба. «Аякс» готов рассмотреть варианты с продажей футболиста.

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