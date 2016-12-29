«Зенит» не намерен платить за хавбека «Аякса» Гуделя более 4 млн евро
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Аякс, Гудель Неманья
Сегодня, 12:21 | Источник: soccernews.nl | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Неманье Гуделю.
Однако, по информации источника, «сине-бело-голубые» не готовы платить за 25-летнего игрока более 4 млн евро, в то время как голландцы считают данное предложение несерьезным.
Сообщается, что в услугах серба также заинтересованы «Севилья», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад».
Напомним, что хавбек в нынешнем сезоне редко появляется на поле из-за конфликта с тренерским штабом голландского клуба. «Аякс» готов рассмотреть варианты с продажей футболиста.
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Даже разный хлам в эту помойку не хочет идти!)
Уже и бабками не могут затянуть))))
очень надеемся что сбудется.
Аминь!
Если посредников человек 5 в цепочке, получится нормальная зенитовская цеа-20млн))
«Зенит» подписал хавбека «Аякса» Гуделя за 20 млн евро
pieceman напишет: Зенит еще не потратил деньги полученные с Халка.....
Все ровно ХАЛЯВА --НАРОДНЫЕ!!!)))
БОМЖАРЫ!