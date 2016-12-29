Депай замечен за курением кальяна
Сегодня, 12:51 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай стал еще на шаг ближе к тому, чтобы покинуть клуб в январе.
Напомним, что у голландца не складываются отношения с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, который не предоставляет 22-летнему футболисту игровую практику.
Накануне же в Сеть попали фотографии Депая, на которых он курит кальян во время своего недавнего визита на родину.
Стоит отметить, что на игрока претендует несколько клубов, однако фаворитом в борьбе за подписание голландца считается «Эвертон».
Другие материалы по теме:
12:39 Фото Ринкон пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 5
stlouis
В течение недели пользователи и сотрудники «Соккер.ру» выбирали лучшего игрока 2016 года. И вот результаты голосования подсчитаны, и мы можем объявить победителя!
Вчера
19:46 Фото Верон возобновил карьеру в «Эстудиантесе» 21
Или войдите через
Помойму вы курите че то)))))