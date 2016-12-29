Депай замечен за курением кальяна

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай стал еще на шаг ближе к тому, чтобы покинуть клуб в январе.

Напомним, что у голландца не складываются отношения с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуриньо, который не предоставляет 22-летнему футболисту игровую практику.

Накануне же в Сеть попали фотографии Депая, на которых он курит кальян во время своего недавнего визита на родину.

Стоит отметить, что на игрока претендует несколько клубов, однако фаворитом в борьбе за подписание голландца считается «Эвертон».