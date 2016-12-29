Паоло Росси: «Лучшим бомбардиром Серии А, скорее всего, станет Джеко»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Интер, Ювентус, Джеко Эдин, Икарди Мауро, Игуаин Гонсало
Сегодня, 13:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный итальянский нападающий Паоло Росси поделился своими ожиданиями от гонки бомбардиров в нынешнем сезоне Серии А:
«Кто выиграет титул лучшего бомбардира нынешнего сезона Серии А? Скорее всего, это будет Джеко, ведь он выступает очень стабильно, а партнеры по „Роме“ будут создавать для него моменты. В этом плане у него преимущество над Икарди, ведь у Мауро нет таких сильных одноклубников.
Также нужно посмотреть, сможет ли обреcти стабильность Игуаин, потому что, если это случится, он сможет снова достичь высоких показателей».
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А где там суперфорвард за 90 евролямов?)
НАДЕЮСЬ В НОВОМ ГОДУ ВЫ БУДЕТЕ ГРОМКО КУКАРЕКАТЬ С 6-ОГО МЕСТА !!!!!
БУГАГАГАГАГА