Паоло Росси: «Лучшим бомбардиром Серии А, скорее всего, станет Джеко»

Легендарный итальянский нападающий Паоло Росси поделился своими ожиданиями от гонки бомбардиров в нынешнем сезоне Серии А:

«Кто выиграет титул лучшего бомбардира нынешнего сезона Серии А? Скорее всего, это будет Джеко, ведь он выступает очень стабильно, а партнеры по „Роме“ будут создавать для него моменты. В этом плане у него преимущество над Икарди, ведь у Мауро нет таких сильных одноклубников.

Также нужно посмотреть, сможет ли обреcти стабильность Игуаин, потому что, если это случится, он сможет снова достичь высоких показателей».