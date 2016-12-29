Наиль Измайлов: «Планируется съёмка сериала о „Спартаке“ и братьях Старостиных»
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что к весне 2018 года планируется выпуск сериала о «Спартаке» и братьях Старостиных:
«Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе „Спартак“, о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Федоре Черенкове.
Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, даже чем в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история „Спартака“ очень тесно увязана с историей России и СССР.
Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты».
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А варианта концовки два, как говорят.
В первом показывают через 50 лет его на смертном одре, он наклоняется к внукам и шепчет: "Я верю, что придет тот день, когда Спартак выиграет РПЛ".
Во втором решили такой жути он добавлять, он сидит с семьей, смеясь, целует жену и говорит: "А что, Копа дель Соль тоже трофей".
Очевидно до фильма не доросли.