Наиль Измайлов: «Планируется съёмка сериала о „Спартаке“ и братьях Старостиных»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что к весне 2018 года планируется выпуск сериала о «Спартаке» и братьях Старостиных:

«Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе „Спартак“, о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Федоре Черенкове.

Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, даже чем в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история „Спартака“ очень тесно увязана с историей России и СССР.

Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты».