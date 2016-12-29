«Лион» предлагает «Анже» 6 млн евро за 21-летнего нападающего

«Лион» нацелился на нападающего «Анже» Николя Пепе и уже предложил за ивуарийца 6 млн евро.

По информации источника, «Анже» не готов отпустить игрока менее чем за 10 млн евро.

Сообщается, что в услугах форварда также заинтересованы «Монако» и «Лилль».