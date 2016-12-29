Ростехнадзор выдал положительное заключение по «Крестовскому»

Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона «Крестовский»:

«29 декабря 2016 года Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства „Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга“: 1-й этап - „Футбольный стадион“ требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в т.ч. по работам выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе 1-го этапа».

Отмечается, что в 2017 году управление продолжит осуществление Федерального государственного строительного надзора при выполнении работ 2-го этапа - адаптация объекта к требованиям ФИФА.