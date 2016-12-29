Агент: «Может ли Эвра вернуться в Премьер-Лигу в январе? Не знаю»

Федерико Пасторелло - агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой может перебраться в «Вест Хэм» на правах аренды:

«Не знаю, откуда взялись слухи о том, что Эвра может покинуть клуб.

Честно говоря, Патрис хорошо себя чувствует в „Ювентусе“. Хотя должен отметить, что он, как и другие футболисты, хотел бы играть чаще.

Может ли он вернуться в Премьер-Лигу в январе? Честно, не знаю. Могу лишь сказать, что на данный момент ничего конкретного нет».