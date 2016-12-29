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Агент: «Может ли Эвра вернуться в Премьер-Лигу в январе? Не знаю»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 14:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Федерико Пасторелло - агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра прокомментировал слухи о том, что его клиент зимой может перебраться в «Вест Хэм» на правах аренды:

«Не знаю, откуда взялись слухи о том, что Эвра может покинуть клуб.

Честно говоря, Патрис хорошо себя чувствует в „Ювентусе“. Хотя должен отметить, что он, как и другие футболисты, хотел бы играть чаще.

Может ли он вернуться в Премьер-Лигу в январе? Честно, не знаю. Могу лишь сказать, что на данный момент ничего конкретного нет».

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