Президент «Урала»: «Мы вступили в переговоры с Широковым»
Сегодня, 15:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб уже ведет переговоры с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым:
«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть?
В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в „Урал“».
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