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Президент «Урала»: «Мы вступили в переговоры с Широковым»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал, Широков Роман
Сегодня, 15:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб уже ведет переговоры с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым:

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть?

В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в „Урал“».

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