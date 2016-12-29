Президент «Урала»: «Мы вступили в переговоры с Широковым»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что екатеринбургский клуб уже ведет переговоры с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым:

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть?

В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в „Урал“».