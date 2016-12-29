Дебюши: «Я только здороваюсь с Венгером, мы не разговариваем»

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши признался, что практически не разговаривает с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером после того, как тот отказался отпускать его в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в прошлом сезоне:

«Я играл редко, а мной интересовался МЮ, что тут еще скажешь. Для меня это было неожиданно, но тренер ответил отказом.

Я это не оценил. Он не рассчитывал на меня, поэтому не вижу смысла в его отказе.

Теперь мы с ним почти не разговариваем, только здороваемся, ничего более».