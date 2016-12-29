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Дебюши: «Я только здороваюсь с Венгером, мы не разговариваем»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Ман Юнайтед, Дебюши Матье, Венгер Арсен
Сегодня, 15:26 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Арсенала» Матье Дебюши признался, что практически не разговаривает с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером после того, как тот отказался отпускать его в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды в прошлом сезоне: 

«Я играл редко, а мной интересовался МЮ, что тут еще скажешь. Для меня это было неожиданно, но тренер ответил отказом.

Я это не оценил. Он не рассчитывал на меня, поэтому не вижу смысла в его отказе.

Теперь мы с ним почти не разговариваем, только здороваемся, ничего более».

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