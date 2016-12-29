Албин: «Все работы на „Крестовском“ нужно завершить до 1 мая»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что до 1 мая 2017 года должны быть завершены все работы на будущем стадионе «Зенита»:

«График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением».

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.