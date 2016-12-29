Рейтинг@Mail.ru

Албин: «Все работы на „Крестовском“ нужно завершить до 1 мая»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 16:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что до 1 мая 2017 года должны быть завершены все работы на будущем стадионе «Зенита»:

«График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением».

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:19
ответ пользователю АНИЩ (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:18
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:56
ответ пользователю Blackburn Rovers FC (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:29
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:27
ответ пользователю Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:21
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:18
ответ пользователю Далеко Смотрящий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:18
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:13
, чтобы видеть комментарии
  -1
Сегодня 16:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:12, редактировал Сегодня 16:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:37 Ростехнадзор выдал положительное заключение по «Крестовскому» 61
Вчера
16:01 Мутко: «Процесс сдачи „Крестовского“ идёт по плану» 64
27 декабря 2016
Станислав Горин
Что с «Крестовским» и аренами ЧМ-18?
«Соккер.ру» держит руку на пульсе подготовки к чемпионату мира – рассказываем обо всех аренах в торжественный день завершения основных работ в Санкт-Петербурге.
Комментариев: 58
16:29 Сорокин: «Надеюсь, до Нового года стадион на Крестовском острове сдадут» 52
00:02 Генподрядчик выполнил работы по достройке «Крестовского» по основным контрактам 18
26 декабря 2016
11:52 Игнатьев: «События на стройке стадиона „Крестовский“ говорят о бесхозяйственности» 31
01:00 Видео На стадионе «Крестовский» протестировали разноцветную подсветку 181
23 декабря 2016
12:31 Фото Первый матч в Премьер-Лиге на «Крестовском» «Зенит» проведёт 23 апреля 2017 года 266
21 декабря 2016
Александр Чистяков
41 миллиард рублей за стадион – много или мало?
Названа итоговая стоимость стадиона на Крестовском острове: новая арена «Зенита» обошлась в 41 млрд рублей. «Соккер.ру» пытается осознать, насколько велика эта цифра. 
Комментариев: 190
13:04 Тюльпанов: «В Сочи было проще построить новый стадион, чем переделать „Фишт“» 22
все материалы по этой теме
Турниры