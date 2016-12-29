Албин: «Все работы на „Крестовском“ нужно завершить до 1 мая»
Сегодня, 16:04 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что до 1 мая 2017 года должны быть завершены все работы на будущем стадионе «Зенита»:
«График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 года, но мы будем стараться работать с опережением».
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии проекту стадиона.
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Сегодня 16:13
работник маляр на крестовском по имени фарход перешел в штукатуры по трансферу за 30 млн долларов
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Где то я эту ахинею читал раз 5? Для тебя кажется это смешно? Словарный запас иссяк?
Ты же говорил,что уже стройка идет с опережением всех графиков!
"Один из участников закрытого совещания Албина по вопросам строительства стадиона «Зенит» увидел, как быстро чиновник пожалел о своём поспешном решении по смене подрядчика. По словам источника, Албин понял, что всё стало только хуже, и «Метрострой» не сможет завершить работы в срок. На совещании он кричал: «И какого черта мы тогда «Трансстрой» выгнали?"
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Обязательно с опережением,чтобы 1 апреля была шутка,что Крестовский достроили)))
Как раз подарок ветеранам.